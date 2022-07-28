В Подмосковье жители смогут получить звание ветерана труда через портал госуслуг

В Подмосковье теперь можно получить звание «Ветеран труда» дистанционно — через портал госуслуг. Об этом сообщили в областном мингосуправления в четверг, 28 июля.

По словам главы министерства Надежды Куртяник, в Московской области статус ветерана труда имеют около 900 тыс. человек. Его можно подтвердить удостоверением, а оформить теперь возможно онлайн.

«Для удобства жителей оформление удостоверения полностью переведено в «цифру». После подачи электронного заявления не нужно обращаться в МФЦ для сверки документов», — цитирует главу ведомства телеканал «360».

Звание присваивают за многолетний и добросовестный труд. Получить его могут те, кто начал трудиться в несовершеннолетнем возрасте во времена Великой Отечественной войны (ВОВ) и те, кто имеет не менее 40 лет стажа для мужчин и 35 лет — для женщин.

Кроме этого, звание могут дать обладателям государственных наград и других почетных званий, а также благодарностей и грамот от президента России.

Ранее, 30 июня, начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников сообщил, что до конца 2022 года в России планируется запуск электронных водительских удостоверений.