Шереметьево предупредило о возможных задержках рейсов из-за ливня в Москве

Аэропорт Шереметьево предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов из-за сильного ливня и ветра в Москве. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в четверг, 28 июля.

«В настоящий момент и ближайшие полчаса Шереметьево находится в зоне шквала (ливень, град, порывистый ветер, гроза). Просим вас не выходить на улицу без лишней надобности: оставайтесь в безопасности внутри терминалов. Рейсы на вылет и прилет могут задерживаться в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.

Ранее в этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что вечером 28 июля на Москву выпадет 20% месячной нормы осадков. Сильные дожди, по его словам, ожидаются в период с шести до восьми вечера.

Ранее в четверг сообщалось, что в Москве с полудня и до конца суток 28 июля ожидаются ливень, гроза и град, шквалистый ветер. Синоптики предупреждали, что порывы ветра могут достигать 20 м/с.

Незадолго до этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал, что август без сильной жары.