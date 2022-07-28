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В ГД оценили резолюцию США с призывом признать РФ страной — спонсором терроризма

Слуцкий: госдеп распишется в своей недееспособности, если признает РФ спонсором терроризма
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Фото: РИА Новости
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Решение о признании России государством — спонсором терроризма продемонстрирует недееспособность госдепартамента США. Об этом в четверг, 28 июля, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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«Если Госдепартамент примет решение пойти на поводу у популистов из сената, то он распишется в собственной недееспособности как внешнеполитическое ведомство», — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что американским сенаторам стоит вспомнить о своей поддержке бандформирований на Кавказе и «умеренных» террористов в Сирии.

«Всем, кто голосовал за эту резолюцию, хочется сказать — в зеркало-то давно смотрели? Среди американских сенаторов наверняка были те, кто в свое время выступал в поддержку бандформирований на Кавказе, те, кто одобрял помощь так называемым умеренным террористам в Сирии, и те, кто восемь лет не хотел замечать укрофашистского террора и геноцида в Донбассе!» — написал он.

Ранее в этот день сенат США принял резолюцию, которая призывает госдеп признать Россию страной — спонсором терроризма. Поводом для соответствующего решения называют события в Грузии, Чечне, Сирии, Донбассе и на Украине.

Резолюция была внесена на рассмотрение 9 мая.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции заявил, что госдепартамент страны изучает, возможно ли с точки зрения американского законодательства внести Россию в такой список.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июля заявил, что последствия возможного признания конгрессом США России спонсором терроризма оцениваются негативно. Подобного рода решения только ухудшают двусторонние отношения стран.

В тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что в США пытаются придать России такой статус, потому что антироссийские санкции не могут достигнуть результата.

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