Старые покрышки вывезут со свалок Петрозаводска

В Петрозаводске со стихийных свалок вывезут не менее 90 т старых автомобильных покрышек. На эти цели из городского бюджета выделят 700 тыс. рублей. Кроме того, будут использованы средства за счет субсидии, выделяемой на экономическое и социальное развитие Петрозаводска.

Работы планируется завершить до декабря этого года. Жители города могут бесплатно сдать вышедшие из употребления покрышки на специальный пункт приема на Вытегорском шоссе. Принимаются максимум четыре шины от одного гражданина.

ИА «Карелinform» поясняет, что шины относятся к отходам IV класса опасности. Сжигать и выбрасывать их запрещено. За подобные действия грозит штраф до 2 тыс. рублей для физических лиц и до 50 тыс. рублей для юридических лиц. Также шины нельзя использовать при обустройстве цветочных клумб и газонов.