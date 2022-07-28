WSJ предсказала США геополитическую катастрофу из-за одного решения

Соединенные Штаты рискуют оказаться в катастрофической ситуации, если президент страны Джо Байден введет запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов союзникам, сообщает 27 июля обозреватель Wall Street Journal Кайл Исаковер.

Как пишет автор статьи, на фоне высоких цен на бензин в США американский лидер рассматривает возможность введения эмбарго на поставки американского горючего за границу. Данная инициатива проталкивается законодателями-демократами с прошлого года.

«Соединенные Штаты — крупнейший экспортер нефтепродуктов с долей 12,1% на мировом рынке. Запрет сведет этот показатель к нулю. Кто занимает второе место? Россия с 9,9%. Кажется ли хорошей идеей отказ от торговых отношений с нашими союзниками в Северной и Южной Америке, не оставляющий им выбора, кроме как наладить более прочные связи с Россией?» — пишет Исаковер.

Как отмечает автор, есть большая вероятность, что в случае потери американского импорта соседние государства просто заменят его на импорт из РФ. В результате данный запрет не только не замедлит инфляцию в самих Штатах, но и пошатнет геополитическое влияние США в мире.

Ранее, 26 июля, обозреватель портала The American Thinker Томас Лифсон высказал мнение, что президент России Владимир Путин обвел вокруг пальца американского лидера Джо Байдена в энергетической войне. Он указал на то, что западные страны наложили эмбарго на покупку нефти у России, искусственно повысив стоимость ресурса и создав дефицит, но из-за того что российская нефть не скапливается в хранилищах, а продается в Саудовскую Аравию эти санкции оказались контрпродуктивны.

16 июля Байден завершил свой четырехдневный визит на Ближний Восток. В рамках поездки американский лидер заявил, что США намерены сохранять активность в регионе во избежание образования вакуума, который заполнили бы Россия и Китай. Во время своей поездки в Саудовскую Аравию Байден намеревался попросить Эр-Рияд увеличить добычу нефти.

18 июля бывшая журналистка газеты The Wall Street Journal Карен Эллиотт Хаус заявила, что поездка в Саудовскую Аравию президента США не принесла никаких результатов и обернулась для него позором. По ее мнению, визит Байдена навредил американским интересам на Ближнем Востоке, показав, что ни Саудовская Аравия, ни другие государства Персидского залива не доверяют США настолько, чтобы идти на жертвы ради обновления подпорченных отношений.

В тот же день зрители телеканала Fox News раскритиковали президента США после его визита в Саудовскую Аравию. В комментариях под сюжетом политического журналиста Шона Хэннити на YouTube они называли главу государства клоуном.