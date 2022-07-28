Проект дублера проспекта в Нижнем Новгороде обойдется в 91 млн рублей

В Нижнем Новгороде определили подрядчика, который займется проектированием второй очереди дублера проспекта Гагарина. Об этом сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на данные на портале госзакупок.

Выбранный исполнитель согласился выполнить работы за 91 млн рублей при начальной цене контракта 95,3 млн рублей. Название подрядной организации не уточняется.

Всего на аукцион было подано четыре заявки. Минимальная стоимость, которую предложила одна из фирм, составила 87,7 млн рублей.

Весной этого года сообщалось, что в 2024 году в Нижнем Новгороде начнется строительство дублера проспекта Ленина. Шестиполосная дорога протянется от Молитовского моста по улицам Молитовская, Голубева, Баумана, Героя Попова. Ее общая протяженность составит 6,356 км.