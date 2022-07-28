Bentley отложила производство электромобилей

В Bentley заявили, что откладывают производство своего первого электромобиля до начала 2026 года. Об этом 28 июля сообщило издание Carbuzz.

По сведениям издания, генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк упомянул, что роскошный и быстрый электромобиль, скорее всего, будет представлять собой большое купе, появится на рынке не раньше 2025 года, а в 2026 году станет серийной моделью.

По инсайдерской информации, дело упирается в программное обеспечение. Ожидается, что Bentley EV будет работать на платформе Scalable Systems Platform (SSP), которая разрабатывается в рамках проекта Artemis.

При этом задержка не связана с проблемами, которые преследуют подразделение программного обеспечения компании Volkswagen Group, куда входит Bentley.

Модели Flying Spur Hybrid и Bentayga Hybrid тоже медленно продвигаются к делу электрификации, однако в Bentley по-прежнему стремятся стать полностью электрическим брендом к 2030 году, для чего намерены продавать частично электрифицированные автомобили начиная с 2026 года.

По данным издания, Bentley уже инвестировала около $3 млрд в свой английский завод в Крю, чтобы заняться там производством электромобилей и гибридов PHEV.

27 июля в России появились электрокары с отечественной литий-ионной батареей производства «Рэнера», которая входит в госкорпорацию «Росатом». Зарядка батареи происходит от обычной розетки 220В и занимает от 6 до 10 часов в зависимости от степени разрядки.