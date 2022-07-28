Участок ведущей к эстонской границе дороги обновят под Псковом

В Псковской области обновят покрытие участка автомобильной дороги А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонией. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило госконтракт на устройство слоев износа с 4-го по 15-й км трассы.

Псковской ленте новостей рассказали на предприятии, что сначала подрядчик выполнит фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия, затем уложит верхний слой, укрепит обочины, восстановит покрытие с помощью асфальтовой крошки на съездах с грунтовым покрытием, нанесет разметку из термопластика. Кроме того, рабочим предстоит заменить один датчик метеостанции.

Основные работы начнутся с 1 августа, а ввести участок в эксплуатацию необходимо не позднее октября 2023 года. На время ремонта на участке введут реверсивное движение со светофорным регулированием, а скорость ограничат до 40 км/ч.