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TV1000 Action покажет «золотую коллекцию» фильмов с Арнольдом Шварценеггером

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Фото: Global Look Press/KPA
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Телеканал TV1000 Action (принадлежит ГК Viasat) начинает праздничный киномарафон в честь 75-летия знаменитого американского актера. С 28 по 31 июля зрители увидят серию фильмов культовой франшизы «Терминатор», всех «Неудержимых», фэнтези-боевики «Конан-варвар», «Рыжая Соня» и многие другие зрелищные фильмы с Арнольдом Шварценеггером.

28 июля в 19:00 на экраны ворвется легендарный древний воин Конан. Действие фильма «Конан-варвар» разворачивается в вымышленной доисторической эпохе, в Хайбории. Будут здесь и яркие бои на мечах, и дикие звери, и черные маги, и невероятно красивые женщины – все в лучших традициях фэнтези-боевиков.

А следом, в 21:15, TV1000 Action покажет еще одну геройскую историю – «Рыжая Соня». На этот раз атлетичному Арни досталась роль непобедимого воина Калидора. Помогать ему спасать Землю от разрушения и бороться с силами зла будет отважная красотка Рыжая Соня, которую сыграла модель Бриджит Нильсен.

В 1988 году на экраны впервые вышел криминальный боевик «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером и Джеймсом Белуши в главных ролях. Фильм, поставленный американским режиссером Уолтером Хиллом, сразу вызвал повышенный интерес у российской аудитории. Во-первых, потому что многие сцены снимали на Красной площади, а во-вторых, по сюжету фильма главный герой – русский милиционер Иван Данко, который охотится за опасным наркобароном сначала в Москве, потом – в Чикаго. Интересно, что Шварценеггеру для этой роли пришлось в течение трех месяцев брать уроки русского языка. Начало фильма в 22:50 28 июля.

Фильмография Арнольда Шварценеггера была бы неполной без трех фантастических боевиков: «Вспомнить всё» Пола Верховена, «Шестой день» Роджера Споттисвуда и «Последний киногерой» Джона Мактирнана. Их можно будет посмотреть 29 июля на TV1000 Action. Первый фильм является экранизацией сюрреалистического рассказа Филипа К.Дика «Мы вам всё припомним» и повествует о жизни простого рабочего Дугласа Куэйда (Арнольд Шварценеггер). Мужчина хочет как-то разнообразить свои скучные будни и решается на путешествие… на Марс в качестве секретного агента.

«Шестой день» – зрелищная история о клонировании людей. Недалекое будущее. Главный герой – пилот Адам Гибсон (А. Шварценеггер). Однажды, вернувшись домой, он обнаруживает там собственного клона. Оказывается, Адама делают участником опасного эксперимента без его ведома. Начало фильма в 20:55.

А следом, в 23:00, можно будет посмотреть еще один фантастический боевик с элементами комедии «Последний киногерой». Эта лента рассказывает историю 11-летнего киномана Дэнни. «Последний киногерой» стал первым проектом Арнольда Шварценеггера, в котором он выступил в роли продюсера.

30 июля, в день рождения Арнольда Шварценеггера, будет показана легендарная франшиза о главном киборге кинематографа, Терминаторе. Эта роль сделала Шварценеггера по-настоящему всемирно известным. Актер сразу получил прозвище «Железный Арни». В центре сюжета – война между человечеством и искусственным интеллектом, которым является Скайнет. Посмотреть за приключениями величайшего киборга всех времен можно будет в 19:00. Подряд выйдут «Терминатор 2: Судный день», «Терминатор 3: Восстание машин» и «Терминатор: Генезис».

Завершит праздничный марафон, 31 июля, зрелищный блокбастер «Неудержимые» в трех частях. Отряд профессиональных наемников снова в деле! Зрители увидят целую обойму прекрасных актеров с большими мускулами и опасными пушками, таких как Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Жан Клод Ван Дамм, Брюс Уиллис, Джейсон Стэтхем и Чак Норрис. Команда отчаянных парней будет выполнять самые разные трюки, нагнетать страх на мирных жителей, гоняться за опасными преступниками и выполнять сложные миссии.

Отметьте юбилей «Железного Арни» вместе с TV1000 Action. Включайте телеканал с 28 по 31 июля и смотрите культовую франшизу «Терминатор», всех «Неудержимых», фантастические боевики «Вспомнить всё», «Шестой день» и другие зрелищные фильмы.

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