Момент гибели блогера-крановщицы во время падения крана в Тюмени попал на видео

Очевидцам в Тюмени случайно удалось снять на камеру смартфона страшные кадры падения козлового крана, при котором погибла известная в городе блогер-крановщица. Как видно на оказавшихся в распоряжении «Известий» кадрах 28 июля, тяжелый кран сорвало с места сильным порывом ветра.

Огромная конструкция начала движение по проложенным рельсам и ехала всё быстрее, так что ее уже невозможно было остановить. На записи можно заметить, как один из работников стройки бежит за краном, пытаясь хотя бы что-то предпринять для его остановки, однако это ему не удается. В конечном итоге кран в какой-то момент наклоняется и падает на землю.

Как сообщили 27 июля в региональном управлении СК РФ, во время проведения работ сильный ветер раскачал конструкцию и кран рухнул с высоты 12 м. Известно, что в кабине в этот момент находилась 32-летняя тиктокер-крановщица Эльвира, которая погибла.

Женщина была известна своими видеороликами о работе крановщицей. Их она выкладывала в видеоплатформу Tik-Tok. У погибшей осталось двое детей.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают виновных. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на стройке, повлекшем гибель человека.