Рабочую группу по модернизации трамвайной сети сформировали в Ростове

В Ростове-на-Дону создали межведомственную рабочую группу по реализации проекта модернизации трамвайной сети. Об этом сообщает региональное правительство.

В группу вошли представители городской власти и руководители различных ведомств регионального уровня. Возглавил ее министр транспорта Владимир Окунев.

Как уточняет RostovGazeta, новая структура займется решением вопросов безопасности транспортного сообщения, а также модернизации трамвайной сети.

В феврале этого года сообщалось, что Ростов-на-Дону примет участие в федеральной программе по улучшению электротранспорта. В городе планируется преобразовать уже существующую трамвайную сеть, построить новые пути в отдаленные микрорайоны и запустить скоростной трамвай.

Ожидается, что скоростной электротранспорт запустят после 2023 года. Проект оценили в 51 млрд рублей.

Вся необходимая документация по проекту должна быть подготовлена до конца 2022-го. Первый этап его реализации планируют начать в 2023 году.