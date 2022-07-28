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Приговоренный к казни наемник Аслин пожаловался на бездействие Лондона

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Приговоренный к смертной казни в ДНР британский наемник Эйден Аслин, участвовавший в боевых действиях в рядах ВСУ, рассказал 28 июля, что Украина и Великобритания не предпринимают никаких попыток для его освобождения.

Время возмездия: иностранных наемников в ДНР приговорили к смерти
Два британца и марокканец признаны виновными в наемничестве и насильственном захвате власти

По его словам, в министерстве иностранных дел Соединенного Королевства ему отвечают размыто: мол, что якобы «работа ведется» и что его «дело первоочередной важности». При этом никаких подробностей не раскрывают, ссылаясь на секретность информации.

«Я спрашиваю: «Вы хотя бы пытались установить контакт (с ДНР. — Ред.), чтобы выступить в качестве посредника? Если Украина говорить не хочет, возможно, вы могли бы стать посредником между двумя сторонами». Отвечают: «Нет, мы этого делать не хотим, потому что ДНР не признают официально», — рассказал он RT.

Комментируя такую позицию Великобритании, Аслин назвал Лондон лицемерным. Он отметил, что в 2017 году Великобритания вела диалоги с сирийскими курдами, хотя в мире эти отряды самообороны никем не признавались.

Помимо Аслина Верховный суд ДНР 9 июня приговорил к смертной казни еще двух наемников — британца Шона Пиннера и марокканца Брагима Саадуна. Подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.

Еще 10 июня заместитель начальника управления первого корпуса народной милиции ДНР Эдуард Басурин отмечал, что власти Великобритании так и не вышли на связь с руководством республики по поводу сложившейся ситуации.

Великобритания, в свою очередь, направляла России ноту в связи с ситуацией с осужденными в ДНР британскими наемниками.

В связи с этим первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» назвал хамством обращение Великобритании к России по поводу приговоренных к смертной казни наемников. Он пояснил, что раз такую высшую меру наказания наемникам вынес Верховный суд ДНР, то, соответственно, властям Великобритании и следует обращаться к руководству республики, а не к России.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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