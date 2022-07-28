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Washington Post раскритиковал США за ложь про «отрицательный рост» экономики

Washington Post: экономика США поскользнулась на банановой кожуре и катится к рецессии
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Фото: Global Look Press/Cfoto
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ВВП США сокращается второй квартал подряд, а американские власти продолжают настаивать на «отрицательном росте» экономики. Такое заявление сделал обозреватель The Washington Post Чарльз Лейн.

«Данные Министерства торговли США, опубликованные в четверг, вполне могут подтвердить, что валовой внутренний продукт сокращается второй квартал подряд», — пишет он 27 июля.

«Американцы только говорят с нами, но на практике ничего не делают»‎
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Отмечается, что на фоне этого, Белый дом 25 июля опубликовал заявление, в котором отметил, что нет ничего «официального» в часто цитируемом практическом правиле, согласно которому полоса неудач в две четверти определяет рецессию.

По словам Чарльза Лейна, эта ситуация напомнила о том, как понятия «рецессия» и «депрессия» избегала администрация 39-го президента США Картера. Его помощники, обеспокоенные возможными политическими последствиями, дали ему указание никогда не произносить слова «депрессия» или «рецессия».

В следствии чего, Альфред Кан — экономист Корнельского университета, ответственный за усилия президента Джимми Картера по борьбе с инфляцией, на следующей встрече с репортерами язвительно сказал, что нация находится в «опасности перспективы худшего банана за 45 лет».

На сегодняшний день жителям США в очередной раз угрожает инфляция. Но, как отмечается в материале, в распоряжении президента США Джо Байдена не так много эффективных инструментов.

«Как и предсказывал Кан, чтобы подавить инфляцию, потребовался резкий — как бы это сказать? — спад, спровоцированный повышением процентных ставок Федеральной резервной системой и отмеченный безработицей, пик которой пришелся на 1982 год и составил 10,8 процента. Подобная кампания по повышению ставок ФРС, начавшаяся в марте, стала причиной того, что многие сейчас беспокоятся о риске «банана»», — заявил Лейн.

По его словам, экономика США уже поскользнулась на кожуре, а государственная политика пока результатов не приносит. Он припомнил ситуацию на рынке молочных смесей, который до сих пор переживает дефицит: именно действия Вашингтона сделали цепочку поставок уязвимой после остановки крупнейшего в США завода Abbott Laboratories, считает автор.

Согласно новому пресс-релизу бюро экономического анализа американского Мминторга, ВВП страны во втором квартале года опустился на 0,9 процента в пересчете на год.

24 июля глава минфина страны Джанет Йеллен заявила, что замедление экономики США является необходимостью. Она добавила, что в стране «слишком высока» инфляция, в экономике наблюдается замедление, но при этом отметила, что признаков рецессии нет.

13 июля агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%. Данный показатель стал максимумом с ноября 1981 года.

11 июля немецкое издание Wirtschafts Woche отметило, что экономика США не избежит рецессии, вопрос лишь в том — когда это произойдет. Одними из предпосылок к экономическому спаду можно считать планомерное снижение курсов на американских биржах и аналогичную ситуацию с процентными ставками по долговременным бондам.

В июне Bloomberg заявил, что этот рост инфляции в США подтолкнет Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок и «усугубит политические проблемы для Белого дома и демократов». За день до этого президент США Джо Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране.

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