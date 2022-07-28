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Опубликованы кадры удара по укрепрайону украинских боевиков из САУ «Пион»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военкор «Известий» Алексей Полторанин в четверг, 28 июля, показал, как бойцы второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) нанесли удар по укрепрайону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.

С помощью самоходной пушки 2С7 «Пион» они выпустили снаряды с надписью «За детей Донбасса».

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«Ключевые задачи — это помочь нашим братьям, дончанам, освободить территории их республики полностью, как раньше мы сделали со своей, а также максимально оттеснить противника от наших границ, чтобы не дать ему не малейшей возможности наносить артиллерийские и какие-либо другие удары по ЛНР», — рассказал официальный представитель второго корпуса Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Отмечается, что расчеты артиллерии обнаружили целевые указания — было найдено скопление вооружения и личного состава противника. Филипенко пояснил, что сейчас по ним работает 203-милиметровая самоходная артиллерия.

Военнослужащий второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР с позывным «Борода» заявил, что самоходная гаубица «Пион» лучше всего подходит для работы по укрепрайонам противника.

«Эта машина создана для (нанесения ударов) по укрепрайонам и колонн. Укрепрайоны разбиваем, продвигаемся вперед. Только цель приходит, две-три минуты, и мы уже наносим удар», — отметил он.

Другой военнослужащий второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР с позывным «Гарик» отметил, что в ходе удара цель была поражена.

«С двух-трех снарядов поражается цель, разбивает в клочья. Сегодня били по укрепрайону», — сказал он.

Ранее в этот день военный корреспондент «Известий» Семен Еремин заявил о начале штурма Авдеевского укрепленного района. По словам корреспондента, донецкая артиллерия совместно с ВКС России поддерживает пехотные подразделения Донецкой Народной Республики (ДНР) плотным огнем.

Войска прорываются к тем самым позициям, с которых украинскими боевиками обстреливается Донецк, Макеевка, Ясиноватая и окрестности этих городов.

18 июля официальный представитель первого корпуса Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что военным республики удалось взять Авдеевку в полукольцо, а путь из нее в Константиновку был заблокирован в двух местах. Кроме того, Басурин отметил, что сейчас идет подготовка к началу полноценного освобождения территории ДНР от украинских военных.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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