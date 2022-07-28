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Литовская оппозиция предложила ввести безвизовый режим с Россией

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Фото: TASS/URA.RU/Екатерина Сычкова
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Делегация литовской оппозиции выступила с инициативой ввести безвизовый режим между Литвой и Россией. Об этом сообщила 28 июля лидер литовского общественного движения «Заря справедливости» и координатор «Форума добрососедства» Эрика Швенченене.

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«Мы хотим обратиться с просьбой рассмотреть возможность введения безвизового режима между Россией и Литвой. Для начала между Литвой и Калининградской областью», — сказала Швенченене на пресс-конференции на площадке медиагруппы «Россия сегодня».

По словам Швенченене, такие безвизовые взаимные поездки будут способствовать получению гражданами Литвы неангажированной информации о жизни в России.

«Информацию, которую будут привозить люди, наша власть не закроет. Каждый человек становится, по сути, маленьким инфоцентром, и все эти инфоцентры наши власти не смогут закрыть», — указала политик.

Швенченене отметила, что ввести безвизовый режим между странами ей уже удалось ранее убедить президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Мы создали «Форум добрососедства», и наш первый визит был в Белоруссию. Нам удалось прорвать информационную блокаду с Белоруссией после того, когда мы попросили его о безвизовом режиме, и он это предоставил. Это был лучший способ снять информационную блокаду, потому что люди хлынули туда и уже закрыть уста людей стало невозможно. Они говорили, что видели, они писали в соцсетях, и это нам помогло. Вот уже несколько месяцев критика в отношении властей Белоруссии смягчилась, поскольку закрыть информацию оказалось невозможно. Люди всё видят сами», — рассказала политик.

30 июня Белоруссия разрешила безвизовый въезд в страну гражданам Польши до конца текущего года. Это решение было принято Лукашенко для поддержания добрососедских отношений двух стран.

Также с 15 апреля продолжает действовать безвизовый режим для граждан Латвии и Литвы. В ответ в Риге рекомендовали воздержаться от поездок в Белоруссию.

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