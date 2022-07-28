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Военкор «Известий» показал работу артиллерии при штурме авдеевского укрепрайона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин в четверг, 28 июля, показал работу артиллерийской поддержки при штурме авдеевского укрепленного района.

«Орудие работает по мере необходимости, когда приходят корректируемые данные. Пришли данные — выстрел», — пояснил он.

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Ранее в этот день Еремин заявил о начале штурма авдеевского укрепленного района. По словам корреспондента, донецкая артиллерия совместно с ВКС России поддерживает пехотные подразделения Донецкой Народной Республики (ДНР) плотным огнем.

Войска прорываются к тем самым позициям, с которых украинскими боевиками обстреливается Донецк, Макеевка, Ясиноватая и окрестности этих городов.

26 июля командир батальона «Русь» с позывным Вульф рассказал «Известиям» о боевой обстановке в Авдеевке. По его словам, усилия украинских боевиков направлены на артиллерийские обстрелы позиций ДНР, их артиллерийские подразделения при этом «выдвинуты» на вторые, третьи линии обороны. При этом, отметил командир, бойцам ДНР удалось нанести неонацистам существенные потери.

18 июля официальный представитель первого корпуса народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что военным республики удалось взять Авдеевку в полукольцо, а путь из нее в Константиновку был заблокирован в двух местах. Кроме того, Басурин отметил, что сейчас идет подготовка к началу полноценного освобождения территории ДНР от украинских военных.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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