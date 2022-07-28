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Минобороны: боевики теробороны расстреляли отступающих солдат 58-й украинской бригады

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Боевики территориальной обороны Украины расправились с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстреляв отступающих военных 58-й бригады. Об этом сообщил 28 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как рассказал представитель военного ведомства, инцидент произошел 25 июля во время отступления ВСУ из населенного пункта Покровское Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«Остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады теробороны, занимавших позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское», — указал Конашенков.

Генерал-лейтенант также отметил, что украинские войска в ходе специальной военной операции России по защите Донбасса продолжают нести значительные потери. Так, ВКС России высокоточными ударами ликвидировали более 130 военнослужащих 60-й пехотной бригады ВСУ в Херсонской области и около 70 бойцов 72-й механизированной бригады в районе Артемовска.

15 июля офицер народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что по данным разведки ЛНР, украинские силовики в Соледаре расстреливают поддерживающих Россию мирных жителей.

30 мая украинский военнопленный Александр Луханин пожаловался на своих командиров и призвал солдат ВСУ сдаваться. Пленный добавил, что командиры ВСУ бросали своих солдат. По его словам, украинские военнослужащие удивлялись, что их россияне их не расстреливают, а берут в плен.

26 мая Минобороны РФ опубликовало запись допроса пленных солдат ВСУ. Служащие заявили, что в украинских войсках есть заградительные отряды (заградотряды), основной целью которых является предотвращение бегства и отступления войск. Есть версия, что несогласных расстреливают.

Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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