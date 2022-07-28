Около 11 млрд рублей направят на поддержку аграриев в Свердловской области

В Свердловской области до 2027 года на поддержку сельского хозяйства направят около 11 млрд рублей. Соответствующее решение принято на заседании регионального правительства 28 июля.

Из областного бюджета будут выделены 7,6 млрд рублей, из внебюджетных источников — еще 3,3 млрд рублей. Также власти рассчитывают на получение помощи из федерального бюджета.

Средства предназначены агропредприятиям, которые занимаются животноводством, мясным скотоводством и растениеводством. Как отметил губернатор Евгений Куйвашев, правительство будет поддерживать и небольшие фирмы, и начинающих сельхозпроизводителей, пишет ТагилСити.ру.

Средства будут доведены до аграриев до 2027 года.

В правительстве также заявили о планах по увеличению объемов переработки и реализации сельхозпродукции, в том числе на экспорт. В сфере потребительского рынка будет продолжена работа по расширению ассортимента, развитию многоформатной торговли.