Две пещеры в Прибайкалье получили статус памятника природы

В Иркутской области пещера Чекановского в Ольхонском районе и Ботовская пещера в Жигаловском районе получили статус памятника природы регионального значения. Эти объекты на территории Прибайкалья считаются уникальными.

Перед получением этого статуса специалисты регионального министерства природных ресурсов и экологии провели комплексное экологическое обследование и подготовили материалы, обосновывающие придание правового статуса особо охраняемым природным территориям. Затем документы прошли процедуры согласования, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональное правительство.

Ученые уверены, что леднику в пещере Чекановского несколько тысяч лет. Ботовская пещера — самая протяженная в России. По последним замерам, ее длина достигает 70 км.

Ранее, 1 марта, в Алтайском крае официально зарегистрировали новый памятник природы регионального значения «Бассейн реки Колыванки».