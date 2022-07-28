Fox News указали на массовую скупку китайскими компаниями американских земель

Китайские фирмы, связанные с истеблишментом КНР, в последнее время массово скупают сельскохозяйственные земли в США, причем зачастую в непосредственной близости от секретных военных объектов. На это 26 июля указала обозреватель телеканала Fox News Сара Картер. Видеозапись доступна на хостинге YouTube.

«Например, в 2021 году бывший китайский военный чиновник приобрел 130 тыс. акров земли прямо здесь, в Дель-Рио, штат Техас, вдоль границы с Мексикой. Этот участок располагается весьма близко к авиабазе Лафлин. Даже более того, он окружает эту секретную авиабазу», — рассказала Картер.

Если в 2019 году китайцам принадлежало около 192 тыс. акров (примерно 77,7 тыс. га. —Ред.) на территории США, то в последнее время площадь значительно увеличилась. Ситуация, аналогичная техасской, наблюдается и в Северной Дакоте, а вышки китайской компании Huawei, по мнению Картер, могли блокировать работу ядерных пусковых установок.

В газете Financial Times 7 июля назвали промышленный шпионаж со стороны китайских компаний растущей угрозой для западного бизнеса. Такое заявление сделали, опираясь на совместное заявление директора ФБР США Кристофера Рея и главы британской службы контрразведки МI5 Кена Маккаллума.

Кристофер Рей отметил, что правительство Китая представляет собой еще более серьезную угрозу для западного бизнеса, чем могут думать многие предприниматели.

Кроме того, представители ведомств предупредили, что Китай широко использует «спонсируемые государством хакерские атаки». Они рекомендовали западным бизнесменам сотрудничать с ФБР и МI5 для устранения данной угрозы.