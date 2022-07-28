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В Белоруссии представили обновленный Renault Koleos 2022 года

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Фото: Renault
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В Белоруссии стартовали продажи обновленного кроссовера Renault Koleos 2022 модельного года. Примечательно, что автомобиль будет доступен гражданам России с оплатой в российских рублях и полным пакетом документов для постановки на учет в РФ. Об этом 28 июля сообщило агентство «Автостат».

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Обновленный Renault Koleos оснащен 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 171 л.с., который работает в паре с 7-диапазонной автоматической трансмиссией X-Tronic и системой полного привода All Mode 4×4-i.

В оснащение кроссовера входят такие системы контроля как опция динамической стабилизации и система помощи на подъемах Hill Start Assist.

Обновленный Renault Koleos имеет также функции бесключевого доступа, систему автоматической парковки с оптическим отображением доступных зон, функцию контроля усталости водителя, систему предупреждения водителя об отклонении с выбранной полосы. В салоне новый сенсорный экран навигационной системы планшетного типа, его размер 8,7 дюйма.

В машину установлена мультимедиа R-Link 2 и премиальная аудиосистема Bose.Новинка доступна в люксовой версии Premium Plus.

12июля французская компания Renault заявила, что ее мировые продажи после ухода из РФ упали на 29,7% по сравнению с 2021 годом и составили немногим более 1 млн автомобилей. В компании подчеркнули, что Россия была вторым по величине рынком для Renault.

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