В немецком Ганновере для экономии газа отключат горячую воду в спортзалах. Об этом в четверг, 28 июля, бургомистр немецкого города Ганновера Белит Онэй.

Он отметил, что нехватка газа представляет собой серьезную проблему для муниципалитетов, особенно для такого крупного города, как Ганновер. По его словам, необходимо снизить потребление энергии на 15%.

«Меры — это реакция на надвигающуюся нехватку газа. Ситуация, как показали последние несколько дней, непредсказуема <...> Каждый сэкономленный киловатт-час экономит запасы газа», — приводятся его слова на официальном сайте администрации города.

Кроме того, температуру отопления спортивных и тренажерных залов решено ограничить до 15 градусов, жилья — до 20 градусов. Также будут отключены водонагреватели умывальников для рук и наружное освещение общественных зданий.

Ранее в этот день сообщалось, что в Германии с 1 октября будет введен дополнительный сбор для потребителей газа. По данным газеты Die Zeit, введение платы позволит поставщикам газа переложить на потребителей возросшие затраты на топливо. В Германии около половины домохозяйств пользуются газом для отопления жилищ.

27 июля поставки газа по «Северному потоку» из России в Германию сократились до 20% от мощности газопровода. Это произошло на следующий день после того, как в Telegram-канале «Газпрома» появилось предупреждение о снижении поставок газа в связи с остановкой эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».

В июне была также частично снижена прокачка по газопроводу из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада отказывалась вернуть российской стороне после техобслуживания из-за санкций. Вследствие этого поставки газа были снижены. 17 июля стало известно, что канадская сторона все-таки отправила оборудование в Германию.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что турбина для «Северного потока» будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса. Он также напомнил, что Россия всегда выполняла свои договоренности по поставкам топлива, даже в самые сложные времена, продолжая подавать газ в ЕС. При этом он подчеркнул, что снижение объемов поставок связано с незаконными ограничениями, которые ввели европейцы, и в частности ФРГ.