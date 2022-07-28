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В немецком Ганновере для экономии газа отключат горячую воду в спортзалах

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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В немецком Ганновере для экономии газа отключат горячую воду в спортзалах. Об этом в четверг, 28 июля, бургомистр немецкого города Ганновера Белит Онэй.

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Он отметил, что нехватка газа представляет собой серьезную проблему для муниципалитетов, особенно для такого крупного города, как Ганновер. По его словам, необходимо снизить потребление энергии на 15%.

«Меры — это реакция на надвигающуюся нехватку газа. Ситуация, как показали последние несколько дней, непредсказуема <...> Каждый сэкономленный киловатт-час экономит запасы газа», — приводятся его слова на официальном сайте администрации города.

Кроме того, температуру отопления спортивных и тренажерных залов решено ограничить до 15 градусов, жилья — до 20 градусов. Также будут отключены водонагреватели умывальников для рук и наружное освещение общественных зданий.

Ранее в этот день сообщалось, что в Германии с 1 октября будет введен дополнительный сбор для потребителей газа. По данным газеты Die Zeit, введение платы позволит поставщикам газа переложить на потребителей возросшие затраты на топливо. В Германии около половины домохозяйств пользуются газом для отопления жилищ.

27 июля поставки газа по «Северному потоку» из России в Германию сократились до 20% от мощности газопровода. Это произошло на следующий день после того, как в Telegram-канале «Газпрома» появилось предупреждение о снижении поставок газа в связи с остановкой эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».

В июне была также частично снижена прокачка по газопроводу из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада отказывалась вернуть российской стороне после техобслуживания из-за санкций. Вследствие этого поставки газа были снижены. 17 июля стало известно, что канадская сторона все-таки отправила оборудование в Германию.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что турбина для «Северного потока» будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса. Он также напомнил, что Россия всегда выполняла свои договоренности по поставкам топлива, даже в самые сложные времена, продолжая подавать газ в ЕС. При этом он подчеркнул, что снижение объемов поставок связано с незаконными ограничениями, которые ввели европейцы, и в частности ФРГ.

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