Байден и Си Цзиньпин начали телефонные переговоры

Президент США Джо Байден и глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин начали телефонные переговоры. Об этом сообщили 28 июля в Белом доме.

«Звонок президента Байдена с главой КНР Си Цзиньпином начался в 8:33 по восточному времени (15:33 мск. — Ред.)», — говорится в сообщении.

О предстоящих телефонных переговорах Байдена и Си Цзиньпина рассказало 27 июля агентство Bloomberg. Тогда координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Байден в ходе разговора планирует обсудить с Си Цзиньпином в том числе ситуацию вокруг Украины и обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе.

Сам Байден рассказал о своем намерении провести телефонный разговор с Си Цзиньпином еще 20 июля во время делового визита в Массачусетс. Тогда отмечалось, что вероятной темой обсуждения должна стать отмена повышенных тарифов на большую часть экспорта из Китая, введенных еще во времена экс-президента Дональда Трампа, что должно помочь США снизить темпы инфляции в стране.

По мнению азиатских экспертов, подобный шаг позитивно повлияет на экономическую обстановку и позволит нормализовать торговые отношения между США и Китаем.