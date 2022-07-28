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Вечером четверга на Москву прольется около 20% месячной нормы осадков

Вечером 28 июля в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Вечером в четверг в Москве местами прольется до 15–20 мм осадков, что равно около 20% месячной нормы. Об этом 28 июля сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Сильные дожди, по его словам ожидаются в период с шести до восьми вечера.

«С заходом солнца, в 20:44, и наступлением сумерек осадки пойдут на убыль и полностью прекратятся к 3 часам ночи 29 июля, после чего погода возьмет курс на улучшение, а воздух станет свежее», — рассказал Тишковец «РИА Новости».

Также он уточнил, что с юго-запада надвигается еще одна мощная гряда грозовых облаков, но на текущий момент в атмосфере наметилась небольшая передышка.

Первая порция разрозненных кучево-дождевых облаков высотой 12–13 км, сопровождаемых локальными ливнями, грозами и градом, накрыла Москву около полудня 28 июля.

Ранее в этот день сообщалось, что в Москве с полудня и до конца суток 28 июля ожидаются ливень, гроза и град, а также шквалистый ветер. Синоптики предупреждали, что порывы ветра могут достигать 20 м/с.

Однако на наступающий месяц руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал август без сильной жары.

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