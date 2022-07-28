Путин назначил Горемыкина начальником Главного военно-политического управления ВС России

Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем министра обороны — начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ. Соответствующий указ опубликован 28 июля на официальном портале правовой информации.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Ранее эту должность с ноября 2021 года занимал генерал-полковник Геннадий Жидко.

До назначения Горемыкин возглавлял Главное управление кадров Минобороны.

В начале июня он и врио руководителя департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России Артем Святненко посетили госпиталь им. А. А. Вишневского, где вручили военнослужащим документы на получение жилья, подготовленного специально для офицеров и контрактников, решивших продолжить военную службу после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки.

Горемыкин родился 4 февраля 1959 года. В 1980 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище, в 1994 году — Академию Федеральной службы контрразведки РФ, в 2001 году — Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, Мужества, Дружбы.