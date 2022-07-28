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Обычай целоваться 5 тыс. лет назад привел к распространению герпеса

Ученые Кембриджского университета: обычай целоваться 5 тыс. лет назад привел к распространению герпеса
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Фото: Global Look Press/Voller Ernst/Siegfried Steinac
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Генетики из Кембриджского университета выяснили, что начало обычая целоваться 5 тыс. лет назад привело к распространению вируса герпеса. Ученые смогли восстановить геном нескольких видов древнего вируса герпеса и установить его эволюцию, сообщили на официальном сайте университета.

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Исследователями было изучено 3 тыс. образцов зубов древних людей, которые проживали в различных регионах Евразии между III и XVII веками.

Ученые смогли изъять фрагменты генома вируса HSV-1 из останков древнего человека, жившего примерно 1,5–1,7 тыс. лет назад в окрестностях села Неволино в Пермском крае. Выяснилось, что все разновидности вируса герпеса, которые известны на сегодняшний день, связаны с древним штаммом, который появился 4,68–5,65 тыс. лет назад, пишет «Газета.Ru» в четверг, 28 июля.

Как подчеркнули ученые, такой патоген оперативно вытеснил иные вариации вируса.

27 июня специалист по половому воспитанию, акушер, эксперт в сфере подготовки к родам, автор книги для девочек «Всё, что ты хотела узнать о переходном возрасте» Любовь Климова развеяла миф о риске заражения ВИЧ через поцелуи. Она подчеркнула, что ферменты и антитела, содержащиеся в слюне, препятствуют заражению. Вирус живет только в крови, в грудном молоке и жидкостях, связанных с половыми органами.

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