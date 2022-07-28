В районе муниципалитетов Ньярдо и Браоне на севере Италии произошло наводнение. Об этом в четверг сообщает итальянское агентство Fanpage.

По данным агентства, из-за мощных ливней из берегов вышла река Ре, в результате улицы муниципалитетов залило водой, грязью и мусором. Около 40 человек были вынуждены эвакуироваться из своих домов.

В результате наводнения три пожилые женщины доставлены в больницы.

Также от сошедшего оползня пострадали дома.

«С полуночи жители пытаются спасти свои вещи. <...> Во многих случаях приходилось выламывать двери, чтобы попасть внутрь и выпустить детей и стариков», — сообщает агентство.

23 июля в результате наводнения в иранской провинции Фарс погибли 11 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести. По данным региональных властей, общее число пострадавших составило 55 человек. Также отмечается, что под воду ушли 15 автомобилей, 12 из них удалось поднять.