В Госдуме назвали главного виновника мирового продовольственного кризиса

К продовольственному кризису в мире привела политика Запада, который упорно не хочет признавать ошибки и идти на уступки. Об этом в четверг, 28 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«США удобно наблюдать издалека, как Европа барахтается в ворохе проблем, которые возникли по причине следования указаниям из Вашингтона, и трубить о продовольственном кризисе, обвиняя во всем Москву. Однако к продовольственному кризису привела политика Запада, который упорно не хочет признавать это и идти на уступки», — указал он.

Как отметил депутат, Россия, всегда добросовестно исполняющая свои обязательства, призывает США к здравому смыслу, однако в нынешних реалиях Соединенные Штаты, которые сознательно усиливают продовольственный кризис, не позволяют себе включать задний ход.

«Внутренние проблемы в США начались задолго до начала конфликта на Украине, которым Штаты теперь оправдывают продовольственный кризис. О голоде, который грозит США, тот же [американский лидер Джо] Байден заявлял давно, и очень примечательно, что этой весной в США было резко уничтожено большое количество мощностей по производству продовольствия», — подчеркнул Белик.

Так что угроза продовольственной безопасности и стремление Соединенных Штатов удовлетворить свои геополитические цели — это звенья одной цепи, заключил парламентарий.

Ранее в этот день посольство России в США призвало Вашингтон вывести из-под рестрикционного давления экспорт продуктов питания и удобрений. В дипмиссии отметили глубокую обеспокоенность российской стороны складывающейся ситуацией на мировом рынке, РФ намерена в дальнейшем продолжать добросовестно исполнять свои обязательства по экспортным сельскохозяйственным контрактам. При этом ответственными за агрокризис являются западные политики, допустившие серьезные ошибки в макроэкономической риторике, добавили в посольстве.

Накануне в Стамбуле начал функционировать Совместный координационный центр (СЦК). На нем присутствуют делегации Турции, Украины и России, которые должны будут обеспечить бесперебойную и безопасную транспортировку судов с зерном в акватории Черного моря. Координирует центр Организация Объединенных Наций.

22 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Как пояснил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Подписала тогда же соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна и украинская делегация.

Срок действия подписанного соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Входящими в порты Украины судами, по словам высокопоставленного представителя ООН, будут командовать украинские лоцманы. При этом продуктовая сделка в Стамбуле не предполагает военного сопровождения судов.