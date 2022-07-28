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В Чечне показали новые модели МАЗа и БелАЗа

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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В Грозном открылась промышленная выставка крупнейших белорусских предприятий, в число которых вошли МАЗ и БелАЗ.

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По оценке министра промышленности и энергетики республики Адама Хакимова, Белоруссия показала всё самое интересное из легкой промышленности и машиностроения.

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии (ГВПК) Дмитрий Пантус со своей стороны упомянул о том, что в самое ближайшее время на территории региона появится сборочное производство.

МАЗ и БелАЗ показали свои самые последние разработки в области грузовой техники, седельных тягачей и автобусов.

15 июля Минский автозавод представил первый в своей истории электрогрузовик. В основе новинки лежит грузовик МАЗ-4381 «Корнет». Электропривод изготовил «Могилевлифтмаш», другие необходимые агрегаты производства Минского завода колесных тягачей. Грузовики на электротяге будут оснащать тремя типоразмерами батарей: 90, 180 и 270 кВт•ч.

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