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Глава МИД Турции заявил об отсутствии преград для экспорта зерна из России

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что продовольственная сделка сняла преграды с экспорта зерна из России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 28 июля заявил, что продовольственная сделка сняла преграды с экспорта зерна из России и Украины.

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«Мы надеемся, что экспорт зерна будет осуществляться без сбоев. Главное, чтобы оно доставлялось в страны, которые в нем остро нуждаются, за этим будет следить координационный центр в Стамбуле. Сделка сняла преграды не только для зерна с Украины, но и из России», — заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили.

Накануне в Стамбуле начал работать Совместный координационный центр (СЦК) по вывозу украинского зерна, об этом объявил министр обороны Турции Хулуси Акар. Деятельность СЦК координируется ООН.

Ранее 27 июля замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что выход первых судов с украинским зерном может начаться уже в ближайшее время.

22 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Как пояснил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Подписала тогда же соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна и украинская делегация.

Срок действия подписанного соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Входящими в порты Украины судами, по словам высокопоставленного представителя ООН, будут командовать украинские лоцманы. При этом продуктовая сделка в Стамбуле не предполагает военного сопровождения судов.

В последние месяцы тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

Еще 24 июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна. Он отмечал, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда.

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