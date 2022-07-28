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В Болгарии сообщили о росте турпотока из России

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Фото: Global Look Press/Роман Денисов
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Количество туристов из России в Болгарии продолжает расти, несмотря на отсутствие прямых авиарейсов. За первые пять месяцев этого года страну посетили около 33,6 тыс. россиян, сообщил 26 июля болгарский министра туризма Христо Проданов.

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«Несмотря на сложную международную обстановку, отсутствие прямых авиарейсов, всего за январь — май 2022 года зафиксировано 33 584 визита российских туристов с ночевкой в ​​месте проживания. Рост числа туристов из РФ, посетивших Болгарию за первые пять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составляет 3,9 раза», — приводит его слова портал Dnes.

По информации минтуризма страны, все информационные мероприятия и рекламная кампания Болгарии как туристического направления на российском рынке временно приостановлены. При этом консульская служба в Москве продолжает выдавать россиянам туристические визы в обычном режиме без ограничений.

Как уточнил Проданов, российские путешественники приезжают на болгарские морские курорты с пересадками, в основном через Стамбул и Ереван.

«Ни один из российских туроператоров не заявлял о намерении закрыть Болгарию как туристическое направление, все готовы продолжать свою работу и адаптироваться к новым условиям», — подчеркнул он.

26 февраля стало известно о закрытии для российских авиакомпаний воздушного пространства Болгарии, Польши и Чехии. В тот же день пресс-служба Росавиации сообщила «Известиям» об аналогичной мере в РФ по отношению к авиаперевозчикам этих трех стран.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова 2 марта сообщила, что ведомство рекомендует россиянам воздержаться от посещения стран, которые ввели антироссийские санкции и ограничения. По ее словам, пребывание в этих государствах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в РФ. Она также отметила, что лучше выбирать для отдыха страны, которые открыты для поездок с туристическими целями и не вводили против России ограничений.

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