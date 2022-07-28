В Болгарии сообщили о росте турпотока из России

Количество туристов из России в Болгарии продолжает расти, несмотря на отсутствие прямых авиарейсов. За первые пять месяцев этого года страну посетили около 33,6 тыс. россиян, сообщил 26 июля болгарский министра туризма Христо Проданов.

«Несмотря на сложную международную обстановку, отсутствие прямых авиарейсов, всего за январь — май 2022 года зафиксировано 33 584 визита российских туристов с ночевкой в ​​месте проживания. Рост числа туристов из РФ, посетивших Болгарию за первые пять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составляет 3,9 раза», — приводит его слова портал Dnes.

По информации минтуризма страны, все информационные мероприятия и рекламная кампания Болгарии как туристического направления на российском рынке временно приостановлены. При этом консульская служба в Москве продолжает выдавать россиянам туристические визы в обычном режиме без ограничений.

Как уточнил Проданов, российские путешественники приезжают на болгарские морские курорты с пересадками, в основном через Стамбул и Ереван.

«Ни один из российских туроператоров не заявлял о намерении закрыть Болгарию как туристическое направление, все готовы продолжать свою работу и адаптироваться к новым условиям», — подчеркнул он.

26 февраля стало известно о закрытии для российских авиакомпаний воздушного пространства Болгарии, Польши и Чехии. В тот же день пресс-служба Росавиации сообщила «Известиям» об аналогичной мере в РФ по отношению к авиаперевозчикам этих трех стран.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова 2 марта сообщила, что ведомство рекомендует россиянам воздержаться от посещения стран, которые ввели антироссийские санкции и ограничения. По ее словам, пребывание в этих государствах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в РФ. Она также отметила, что лучше выбирать для отдыха страны, которые открыты для поездок с туристическими целями и не вводили против России ограничений.