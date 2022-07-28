Корреспондент «Известий» сообщил о начале штурма авдеевского укрепрайона ВСУ

Начался штурм Авдеевского укрепленного района. Об этом в четверг, 28 июля, сообщил корреспондент «Известий» Семен Еремин.

По словам корреспондента, донецкая артиллерия совместно с ВКС России поддерживает пехотные подразделения Донецкой Народной Республики (ДНР) плотным огнем.

«Синхронная работа российской армейской авиации и донецкой артиллерии», — отмечает Еремин.

Войска прорываются к тем самым позициям, с которых обстреливается Донецк, Макеевка, Ясиноватая и окрестности этих городов.

19 июля военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что города Авдеевка и Северск в ДНР имеют важное значение для вооруженных формирований Украины.

По мнению Шурыгина, Авдеевка и Марьинка — два основных укрепрайона рядом с Донецком, которые в лоб штурмовать практически бесполезно. Их укрепляли около восьми лет и именно они позволяют держаться украинским силам рядом со столицей ДНР. Он добавил, что с потерей Северска ВФУ придется откатиться на линию Славянск – Краматорск – Константиновка.

Также он добавил, что это будет последний рубеж обороны в Донбассе, так как украинская оборона в этом районе окончательно пошатнется после взятия Краматорска.

24 февраля Россия начала специальную операцию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».