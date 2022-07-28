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В МГИМО назвали причины раскола между Восточной и Западной Германией

Эксперт Соколов о расколе в ФРГ: восточные немцы болезненно воспринимают последствия политики Берлина
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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Жители Восточной Германии, чей уровень доходов до сих пор не достиг уровня западных немцев, болезненно воспринимают последствия политики Берлина. Об этом в четверг, 28 июля, рассказал «Известиям» научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов, комментируя материал издания Der Tagesspiegel.

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Как отметил эксперт, несмотря на то, что с момента воссоединения Германии прошло более 30 лет, восточные немцы, в том числе и молодежь, по-прежнему отличаются от западных. Эти различия проявляются в электоральном поведении, данных опросов, отношении к внутренней и внешней политики ФРГ, добавил он.

«Не стал исключением и украинский кризис. Введенные против РФ санкции привели к энергетическому кризису и росту цен в самой ФРГ. Восточные немцы, чей уровень доходов пока так и не достиг уровня западных соотечественников, болезненно воспринимают последствия политики Берлина. Как правило, жители восточных федеральных земель менее склонны соглашаться с идеологизированной мотивацией, которую использует немецкое руководство, призывая своих граждан «затянуть пояса». В случае с украинским кризисом сказывается и более высокий уровень осведомленности восточных немцев о России», — подчеркнул Соколов.

По слова эксперта, если экономическая ситуация в ФРГ продолжит драматически ухудшаться, такие оппозиционные партии как «Альтернатива для Германии» и «Левая» усилят свои позиции на востоке страны.

Ранее в этот день издание Der Tagesspiegel сообщило, опрос Института демоскопии Алленсбаха показал, что общество в Германии расколото из-за несогласия по многим вопросам, самыми спорными из которых являются темы борьбы с пандемией коронавируса (78%), иммиграции (65%) и украинского кризиса (56%).

Указывалось, что последний буквально расколол жителей Восточной и Западной Германии в их оценках ситуации вокруг Украины. Институт общественного мнения Форса выявил разрыв в отношениях между восточными и западными немцами, которые до сих пор не имели таких жестких расхождений по какой-либо проблеме.

8 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Германия продолжит поставлять Украине вооружение, но будет стараться избегать конфронтации НАТО и России. Он также указал на то, что в вопросе поставок вооружения бундестаг «действует в согласовании с союзниками». Киев же неоднократно критиковал Берлин за медлительность поставок оружия и недостаточный, по мнению Украины, объем помощи.

24 февраля Россия начала специальную операцию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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