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Во Владивостоке могут начать выпускать автомобили Geely вместо Mazda

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Во Владивосток с визитом прибыла делегации Российско-Китайского Делового Совета (РКДС) и китайских партнёров. В их число входят такие гиганты как China Railway Construction Company и Geely Auto. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба РКДС.

По мнению экспертов, результатом переговоров между властями Дальнего Востока и Geely может стать организация производства китайских машин на заводе «Соллерс», где с 2012 года была налажена сборка японских седанов и кроссоверов.

«Надеюсь, что данный визит послужит площадкой для установления крепких партнёрских связей», — заявил на встрече с китайским бизнесом глава Приморья Олег Кожемяко.

27 июля «Автостат» отметил рост продаж праворульных автомобилей в регионах Центральной России ввезенных из Японии. Автомобили с правым расположением руля стали чаще покупать в Центральном (+9%), Северо-Западном (+14%) и Северо-Кавказском (+1%) федеральных округах.

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