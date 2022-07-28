Климатолог рассказал о вероятности аномальной жары в Москве в ближайшие 10 лет
Аномальная жара 2010 года может повториться в Москве в ближайшие 10 лет. Об этом в четверг, 28 июля, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Подобные волны жары будут наблюдаться все чаще и чаще. Так что, в ближайшее десятилетие повторение 2010 года не обойдет и столицу нашей страны», — сказал он на пресс-конференции.
Днем ранее Шувалов заявил, что сейчас жаркая погода, накрывшая Западную Европу, обойдет Россию стороной. По его словам, надвигающийся циклон понизит температуру воздуха в европейской части России.
26 июля эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, климатолог Михаил Юлкин рассказал, что из-за антропогенного воздействия климат меняется, поэтому существует вероятность, что в будущем в летние периоды в Москве будет 40-градусная жара.
По его словам, в результате вмешательства человека многие территории на земле могут стать непригодными для жизни из-за выбросов парникового газа.
В ряде европейских стран установилась аномальная жара, на фоне которой, в частности во Франции, Греции, Португалии, Испании, Великобритании, бушуют природные пожары. По оценкам метеорологов, жаркая погода может сохраниться до конца июля и продолжиться в следующем месяце.