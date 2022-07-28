Реклама
Прямой эфир
Общество
В Кремле прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России
Мир
Песков призвал не доверять данным NYT о потерях России на Украине
Политика
Путин обсудил с Совбезом работу «Роскосмоса»
Мир
ВС России уничтожили до 70 человек личного состава ВСУ в районе Артемовска
Мир
Канцлер Австрии назвал невозможным эмбарго Евросоюза на российский газ
Экономика
Правительство России выделит более 40 млрд рублей на ипотечные программы
Армия
Путин подписал указ о назначении Горемыкина начальником управления ВС РФ
Политика
В Госдуме назвали воровством заморозку недвижимости россиян в Черногории
Мир
Песков указал на отсутствие шансов у Борреля стать популярнее Лаврова
Политика
В ГД объяснили решение Каира расторгнуть контракты с Киевом по пшенице
Мир
Сенат США принял резолюцию с призывом признать РФ страной — спонсором терроризма
Мир
ВОЗ заявила о спаде волны COVID-19 в Европе и Африке
Сюжет:

Климатолог рассказал о вероятности аномальной жары в Москве в ближайшие 10 лет

Климатолог Шувалов: аномальная жара 2010 года может повториться в Москве в ближайшие 10 лет
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аномальная жара 2010 года может повториться в Москве в ближайшие 10 лет. Об этом в четверг, 28 июля, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Погода в горе: Западная Европа столкнулась с новыми рекордами жары
Поможет ли общая борьба с изменениями климата предотвратить подобное в будущем

«Подобные волны жары будут наблюдаться все чаще и чаще. Так что, в ближайшее десятилетие повторение 2010 года не обойдет и столицу нашей страны», — сказал он на пресс-конференции.

Днем ранее Шувалов заявил, что сейчас жаркая погода, накрывшая Западную Европу, обойдет Россию стороной. По его словам, надвигающийся циклон понизит температуру воздуха в европейской части России.

26 июля эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, климатолог Михаил Юлкин рассказал, что из-за антропогенного воздействия климат меняется, поэтому существует вероятность, что в будущем в летние периоды в Москве будет 40-градусная жара.

По его словам, в результате вмешательства человека многие территории на земле могут стать непригодными для жизни из-за выбросов парникового газа.

В ряде европейских стран установилась аномальная жара, на фоне которой, в частности во Франции, Греции, Португалии, Испании, Великобритании, бушуют природные пожары. По оценкам метеорологов, жаркая погода может сохраниться до конца июля и продолжиться в следующем месяце.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022