Зеленский заявил, что Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси

Украина — это единственная законная наследница Киевской Руси. С таким заявлением президент страны Владимир Зеленский выступил в ходе своего видеообращения в честь Дня украинской государственности.

По его мнению Украина это независимая страна, которой «как минимум» 1,5 тыс. лет.

«Она (Украина. — Ред.) единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха», — высказался украинский президент, стоя на фоне памятника Владимиру Великому на берегу Днепра.

28 июля 2022 года на Украине впервые в истории отмечается День украинской государственности.

Официальные лица Украины не редко делают сомнительные заявления относительно истории.

22 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание мэра Киева Виталия Кличко о Киевской Руси и Москве, уличив его в плохом знании истории. В тот день Кличко выступил на телеканале In Time Ukraine со словами о том, что «Русь была Киевской, а Киев — великим городом, еще когда были болота и никто не представлял, что на них когда-нибудь появится Москва». Тогда Захарова отметила, что ряд фактов в его словах не соответствуют действительности.

В августе прошлого года советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович предложил переименовать Украину в Русь-Украину. По его мнению, у России следует отобрать бренд «русских». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, иронично оценив данное высказывание, предложила переименовать Украину в Укрусь.

В обращении к россиянам 21 февраля президент РФ Владимир Путин напомнил, что Украина в своем современном виде была создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий, у жителей никто ничего не спрашивал. Он напомнил, что после революции главной задачей большевиков было любой ценой удержаться у власти.