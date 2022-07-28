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С Чернобыльской АЭС незаконно вывезены радиоактивные материалы

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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С Чернобыльской АЭС были незаконно вывезены радиоактивные материалы стоимостью 3 млн гривен. Об этом 28 июля сообщила в Telegram генеральная прокуратура Украины.

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По данным следствия, в 2015–2016 годах Чернобыльская АЭС заключила договор с предприятием о демонтаже, переработке и освобождении от регулирующего контроля оборудования и конструкций машинного зала 1-го блока.

После демонтажа радиоактивных труб общим весом 391,5 т работы по деактивации проведены не были, и зараженные ионизирующим излучением оборудование было вывезено с территории АЭС и передано третьим лицам. Документы об освобождении от регулирующего контроля были подделаны, что нанесло ущерб государству в размере 3 млн гривен ($81,5 тыс.).

Один из руководителей предприятия уведомлен о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления служебным лицом служебным положением в особо крупных размерах, передаче радиоактивных материалов без предусмотренного законом разрешения, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также в составлении должностным лицом заведомо ложных официальных документов. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.

28 апреля глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил, что уровень радиации на Чернобыльской АЭС не превысил допустимые нормы. Основанием для проверки стали якобы проведенные российскими военными земляные работы в районе объекта.

Накануне стало известно, что глава МАГАТЭ возглавит миссию экспертов во время визита на Чернобыльскую АЭС на Украине, чтобы «активизировать усилия по предотвращению опасности ядерной аварии».

26 апреля в постоянном представительстве России при ООН заявили, что угроза ядерных провокаций на АЭС на Украине сохраняется. Постпредство также заявило, что Россия будет делать всё от нее зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов на Украине была обеспечена на должном уровне.

9 марта заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков сообщил о том, что украинские националисты нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, которые питают Чернобыльскую АЭС. Как позже отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, украинские военные формирования регулярно осуществляют провокации, направленные на создание на ЧАЭС аварийной ситуации.

24 февраля военнослужащие РФ установили контроль над Чернобыльской АЭС. Военные РФ договорились с военнослужащими отдельного батальона охраны атомной электростанции нацгвардии Украины о совместной охране энергоблоков, саркофага и хранилища отработанного ядерного топлива. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что российские военные не вмешивались в работу украинских операторов Чернобыльской и Запорожской АЭС, там они проводили исключительно их охрану.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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