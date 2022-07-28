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Канцлер Австрии указал на медленное действие санкций против России

Канцлер Австрии Нехаммер: санкции против России действуют не так, как ожидалось
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Фото: Global Look Press/IMAGO/photonews.at/Georges Schne
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Введенные Евросоюзом санкции против России действуют не так быстро, как было изначально рассчитано. Об этом заявил 28 июля канцлер Австрии Карл Нехаммер.

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«Санкции не так быстро действуют, как, возможно, надеялись. Но это зависит от того, что российская армия и сама Российская Федерация за счет ее размеров имеет такую устойчивость, которая еще продлится», — заявил он на пресс-конференции в Вене.

При этом канцлер убежден, что санкции рано или поздно окажут влияние на экономику РФ. По его словам, для этого «требуется время».

18 июля глава австрийского МИД Александер Шалленберг отметил, что антироссийские санкции негативно влияют на экономику Австрии, так как РФ является важным торговым партнером.

Также 16 июля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что странам Европы придется подождать, пока эффект от антироссийских санкций станет более заметным. Он отметил, что рестрикции в отношении РФ пока не слишком заметны, но они могут оказаться эффективными в долгосрочной перспективе.

За день до этого венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что в ближайшие месяцы Евросоюз ждет экономический спад из-за обратного эффекта антироссийских санкций. Санкционную политику Евросоюза по отношению к России Орбан назвал «выстрелом в легкие Европы», которая уже «начала задыхаться».

23 мая президент РФ Владимир Путин отметил, что все вводимые западными странами санкции не оказывают на российскую экономику желаемого эффекта. Напротив, она выдерживает все удары достойно.

21 мая министр транспорта РФ Виталий Савельев рассказал, что введенные против России западными странами санкции являются мощным толчком к поиску новых логистических коридоров.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. При этом введенные против РФ санкции уже обернулись спадом для западных экономик, ростом инфляции и цен на продукты, топливо и экнергоресурсы в странах ЕС и в США.

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