Минобороны: российская авиация уничтожила под Херсоном более 130 украинских военных

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удар высокоточным оружием по позициям украинских войск в районе населенного пункта Тополиное Херсонской области. В результате утратил боеспособность батальон 60-й пехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), за сутки ликвидировано свыше 130 военнослужащих этого подразделения, сообщил 28 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Противник несет значительные потери. Ударом высокоточных ракет воздушного базирования ВКС России по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск, уничтожено до 70 человек личного состава и более пяти единиц бронетехники», — добавил он.

Кроме того, по его словам, средствами противовоздушной обороны РФ за сутки уничтожено три украинских беспилотника в Харьковской области и Донецкой Народной Республики (ДНР).

Накануне Конашенков сообщил, что в районе Артемовска в ДНР полностью была ликвидирована одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады украинских войск.

Днем ранее, 26 июля, в Минобороны рассказали об уничтожении свыше 40 наемников на территории ДНР. Большинство боевиков были выходцами из Польши.

По данным Минобороны на 28 июля, всего с начала проведения спецоперации по защите Донбасса российскими военными ликвидированы: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1625 беспилотников, 764 машины реактивных систем залпового огня, 359 зенитных ракетных комплексов, 4172 танка и других бронированных машин, 3207 орудий полевой артиллерии и минометов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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