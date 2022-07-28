Реклама
Прямой эфир
Общество
В Кремле прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России
Мир
Песков призвал не доверять данным NYT о потерях России на Украине
Политика
Путин обсудил с Совбезом работу «Роскосмоса»
Мир
ВС России уничтожили до 70 человек личного состава ВСУ в районе Артемовска
Мир
Канцлер Австрии назвал невозможным эмбарго Евросоюза на российский газ
Экономика
Правительство России выделит более 40 млрд рублей на ипотечные программы
Армия
Путин подписал указ о назначении Горемыкина начальником управления ВС РФ
Политика
В Госдуме назвали воровством заморозку недвижимости россиян в Черногории
Мир
Песков указал на отсутствие шансов у Борреля стать популярнее Лаврова
Политика
В ГД объяснили решение Каира расторгнуть контракты с Киевом по пшенице
Мир
Сенат США принял резолюцию с призывом признать РФ страной — спонсором терроризма
Мир
ВОЗ заявила о спаде волны COVID-19 в Европе и Африке
Сюжет:

Врач назвал отличие коронавируса от летних инфекций

Врач Тимаков сообщил, что отличием коронавируса от летних инфекций является боль в горле и кашель
0
Фото: Global Look Press/Jochen Tack
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На переполненных летних курортах вспышки вирусных заболеваний не являются редкостью, но болезнь не всегда дает о себе знать сразу. Об этом в четверг, 28 июля, заявил врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Уколоться не забыться: в контроле над COVID-19 поможет память клеток
В России прошел клинические испытания простой тест, который определит необходимость ревакцинации

«Летом огромное количество болезней, которые привозят к нам с юга. Это различные кишечные вирусы: энтеровирус, ротавирус, норовирус и так далее. Если вирус проявляет себя в виде тошноты, рвоты, расстройства стула и высокой температуры, то, вероятнее всего, это кишечная вирусная инфекция», — рассказал он в интервью радио Sputnik.

При этом если среди симптомов есть кашель, боль в горле или чихание, то, скорее всего, это «Омикрон»-штамм коронавируса.

2 июля руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко заявила «Известиям», что свидетельством коронавируса могут стать исчезновение или выраженное притупление обоняния и ощущения вкуса пищи, а также выраженная общая слабость и сонливость.

Врач также призвала обратить внимание на интенсивный сухой кашель, повышение температуры выше 38,5 градуса и чувство нехватки воздуха.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022