Врач назвал отличие коронавируса от летних инфекций

На переполненных летних курортах вспышки вирусных заболеваний не являются редкостью, но болезнь не всегда дает о себе знать сразу. Об этом в четверг, 28 июля, заявил врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«Летом огромное количество болезней, которые привозят к нам с юга. Это различные кишечные вирусы: энтеровирус, ротавирус, норовирус и так далее. Если вирус проявляет себя в виде тошноты, рвоты, расстройства стула и высокой температуры, то, вероятнее всего, это кишечная вирусная инфекция», — рассказал он в интервью радио Sputnik.

При этом если среди симптомов есть кашель, боль в горле или чихание, то, скорее всего, это «Омикрон»-штамм коронавируса.

2 июля руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко заявила «Известиям», что свидетельством коронавируса могут стать исчезновение или выраженное притупление обоняния и ощущения вкуса пищи, а также выраженная общая слабость и сонливость.

Врач также призвала обратить внимание на интенсивный сухой кашель, повышение температуры выше 38,5 градуса и чувство нехватки воздуха.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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