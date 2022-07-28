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В Кремле прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России, как и в ряде других стран, наблюдается тревожная динамика с ростом заболевших коронавирусом. Об этом он рассказал 28 июля в ходе брифинга.

«Цифры действительно растут. Видим, что кривая поползла вверх, это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая динамика тревожная наблюдается», — отметил он.

Песков также напомнил, что повторное введение ограничений и масочного режима будет зависеть от того, как будут выполнятся рекомендации правительства и Роспотребнадзора.

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«Эти люди (дающие рекомендации по мерам предосторожности. — Ред.) не работают в администрации президента, они работают в правительстве и Роспотребнадзоре, и именно они выносят свои рекомендации, которым мы все и обязаны следовать», — отметил официальный представитель Кремля.

Он также отметил, что не имеет информации о том, ревакцинировался ли президент России Владимир Путин.

Ранее 28 июля Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о том, что за сутки с 27 по 28 июля на территории России зафиксировали 11 515 новых случаев COVID-19.

Накануне, 27 июля, замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила о выявлении семи случаев заболевания новым штаммом COVID-19 «Кентавр» на территории России. Пшеничная, однако, отметила, что поводов возобновлять ограничения на федеральном уровне на данный момент нет.

До этого, 21 июля, заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий выступил с рекомендацией к россиянам пройти ревакцинацию от COVID-19 на фоне увеличивающегося роста случаев заражения коронавирусной инфекцией. Отмечается, что у ранее вакцинированных пациентов болезнь протекает ощутимо легче.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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