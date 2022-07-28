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Ученые нашли загадочные отметины на дне Атлантического океана

Ученые нашли дне Атлантического океана углубления, напоминающие рукотворные
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Фото: NOAA
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Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) обнаружили на дне Атлантического океана ряд небольших отверстий, расположенных в ряд и составляющие практически идеально ровную линию. Издание Daily Wire 26 июля уточнило, что углубления похожи на рукотворные.

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«Во время субботнего погружения #Okeanos мы наблюдали несколько таких сублинейных наборов отверстий в осадке. Об этих дырах ранее сообщалось из этого региона, но их происхождение остается загадкой», — написали представители управления на странице Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

В комментариях ученые попросили пользователей высказать свои гипотезы по поводу происхождения этого ряда углублений, показав, что они могут быть сделаны кем-то или чем-то.

20 ноября 2019 года археологи нашли древний языческий храм бога плодородия и скотоводства Гал-Ерд на одноименной горной вершине Джейрахского района Ингушетии.

В августе археологи обнаружили на дне Средиземного моря руины главного храма «египетской Атлантиды» — затонувшего древнего города Гераклион.

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