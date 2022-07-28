Умерла актриса и писательница Фэй Марлоу

Актриса и писательница Фэй Марлоу скончалась в США в возрасте 95 лет. Как сообщает The Hollywood Reporter, она умерла в городе Кэри штата Северная Каролина.

Дебют актрисы в кино состоялся в 1945 году, когда Фарлоу исполнила роль в фильме «Площадь похмелья». Также она известна зрителю по лентам «Оставьте ее в раю», «Свидание с Энни», «Паук», «Венецианский вор», «Младшая мисс» и другим.

Позже артистка начала писать книги и стала выпускать романы под творческим псевдонимом Фэй Хьюстон, пишет «Газета.Ru».

Фарлоу родилась в 1926 году в Доме для незамужних матерей в Лос-Анджелесе. Когда ей было 18 месяцев, ее удочерила пара приемных родителей из Голливуда. В 1943 году она встретила рекрутера, который помог ей получить первую роль в театре.

У актрисы остались дочь Андреа, внуки Каэли, Кензи и Майкл, а также правнук Уильям.