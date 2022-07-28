«Известия» показали разрушенные квартиры в Донецке после атаки ВСУ

Съемочная группа «Известий» в четверг, 28 июля, побывала в Куйбышевском районе Донецка, который подвергся очередному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В результате обстрела повреждения получили дома на Словацкой улице, также у двух зданий поврежден фасад и выбиты стекла. Еще у одного дома повреждена кровля.

В одной из квартир многоэтажного дома в результате обстрела ВСУ выбило окно и разбило стену, в комнате повсюду обломки разбитой мебели.

Местная жительница Анна Добронос поделилась, что во время прилета снарядов ее сильно оглушило.

«Занесла воду соседу. Только присела. Пару минут, и как посыпалось... Мелкое стекло. <...> Меня аж оглушило», — рассказала она.

Ранее в этот день представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что утром ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», в 11:25 было выпущено еще пять снарядов калибром 152 мм.

Ночью 28 июля стало известно, что украинские боевики рассыпали по Донецку запрещенные противопехотные фугасные мины (ПМФ-1) «Лепесток». Мины были найдены на нескольких улицах города.

27 июля мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о трех погибших в результате обстрела города украинскими боевиками: при обстреле Куйбышевского района погибли двое мужчин, еще один человек погиб в Петровском районе города.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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