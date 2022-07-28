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Эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами запустят в трех регионах РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В трех регионах России запустят эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Он продлиться с марта 2023 по 2026 год. Об этом заявил 28 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

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«Мы сегодня рассмотрим соответствующий проект федерального закона, документом предлагается начать такой эксперимент в марте следующего года пока в трех российских субъектах — это Москва, Белгородская и Московская областb», — сказал премьер.

Он отметил, что перечень отпускаемых по рецептам препаратов, которые можно будет продавать онлайн, будет утверждаться отдельно.

«Для многих граждан дистанционный формат покупки удобнее, а для маломобильных пациентов или пациентов с хроническими заболеваниями, для кого не всегда просто выходить даже из дома, он позволит сделать лечение более доступным», — подчеркнул Мишустин.

Премьер указал, что здесь необходимо обеспечить строгое соблюдение всех требований безопасности при реализации онлайн-продажи лекарств.

20 июля президент РФ Владимир Путин указал на наличие перспектив развития телемедицины в России.

18 июля президент России призвал Минздрав провести эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств.

Путин еще в апреле поручил правительству страны разработать и внести в Госдуму законопроект о дистанционной продаже лекарств по рецепту. В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что законопроект об эксперименте с дистанционной торговлей рецептурными лекарственными препаратами может быть внесен в Госдуму РФ в августе.

В октябре 2021 года Минздрав согласовал обновленную версию законопроекта о возможности проведения эксперимента по дистанционной продаже рецептурных препаратов. В новой версии запретный перечень был дополнен сильнодействующими препаратами, содержащими малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также радиофармацевтическими и иммунобиологическими лекарствами.

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