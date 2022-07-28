Лестница с подсветкой появится на склоне горы в Красноярске

В Красноярске в микрорайоне Удачный до конца 2022 года на склоне горы построят длинную лестницу с подсветкой. Она будет меньше лестницы на Торгашинском хребте, но также станет туристической достопримечательностью.

Лестница будет начинаться в районе остановки «Живописная» и идти вверх по склону одной из видовых площадок. Как пишет ИА KrasnoyarskMedia, в этом месте горожане уде проложили тропу, но она неудобна и опасна из-за сыпучего грунта.

Ранее сообщалось, что на острове Молокова в Красноярске в течение нескольких лет намерены создать пляжный комплекс. До 1 ноября 2022 года подрядчик должен расчистить территорию площадью 83 тыс. кв. м. На участке уберут аварийные деревья, перенесут электроподстанции, проведут электрические сети и водопровод, обустроят парковку на 200 мест.