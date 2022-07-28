Японские компании перестали уходить из России

Японский бизнес, начавший уходить из России или приостановивший свою деятельность в марте, существенно затормозил данный процесс в июне и полностью остановил его в июле. Такие данные приводят 28 июля эксперты статистического центра Teikoku Databank.

Если в марте российский рынок захотели покинуть 37 из 168 крупных компаний, то в апреле их число увеличилось до 60. Однако в мае к уже ушедшим компаниям добавилось лишь 11 новых фирм. А в июне решение о сворачивании или приостановке бизнеса на территории России приняли лишь три фирмы, пишет «Газета.Ru».

«В июле впервые за пять месяцев с марта этот показатель [прироста компаний, принимающих решение уйти из РФ] опустился до ноля», — указали японские аналитики.

Исследователи пришли к выводу, что многие компании аккуратно относятся к выходу из российского бизнеса, так как им сложно найти альтернативные варианты, другие же опасаются, что в случае ухода им сложно будет потом вернуться на российский рынок, которые они считают для себя важным.

8 июня сообщалось, что японская компания — производитель станков компания DMG Mori Co. прекратила свою деятельность в России, став первым крупным японским производителем, ушедшим с рынка РФ после начала спецоперации в Донбассе.

Как отмечалось в публикации газеты Asahi Shimbun, японская Toyota Motor Corp. и другие крупные автопроизводители, у которых есть заводы в России, приостановили свою деятельность, но пока не закрыли бизнес в РФ.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе, начатой 24 февраля. Япония в связи с этим ввела несколько пакетов санкций против России. 7 июня, помимо прочего, был введен запрет на вывоз товаров, укрепляющих промышленность РФ.