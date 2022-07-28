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МИД отреагировал на предложение США по обмену Бута и Грайнер

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Россия и США ведут переговоры по возможному обмену заключенными, однако пока конкретный результат не достигнут. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в четверг, 28 июля.

«Необязательно, что это будет передача исключительно Пола Уилана»
Адвокат Бута и Ярошенко Алексей Тарасов — об обмене заключенными с США и сроках процесса

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе появившихся сообщений о возможном обмене заключенными с США, но пока таких договоренностей между странами нет, передает НСН.

Песков отметил, что обычно по таким темам не делают информационные вбросы. Он добавил, что власти знают о появившихся сообщениях о потенциальном обмене заключенными, сообщает телеканал «360».

«Нам также известно, что при обсуждении подобных тем такие информационные вбросы не делаются. Обычно становится известно уже о реализованных договоренностях», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

27 июля телеканал CNN рассказал об одобрении президентом США Джо Байденом сделки по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в РФ граждан Америки. Согласно данным канала, россиянина Виктора Бута должны обменять на обвиняемую в контрабанде наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана, сообщает телеканал «Звезда».

11 июня адвокат осужденного в США российского бизнесмена Бута Стив Зиссу назвал неизбежным обмен своего подзащитного на содержащихся в российской тюрьме американских граждан. Тогда же он рассказал журналистам об ухудшении здоровья Бута в тюрьме из-за инфекции. Он пообещал обратиться в суд, чтобы обеспечить своего подзащитного квалифицированной медицинской помощью.

Виктор Бут отбыл в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США.

Россиянина обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

Американская спортсменка Бриттни Грайнер, член Национальной баскетбольной ассоциации, двукратная олимпийской чемпионка по баскетболу в составе сборной США, была арестована 5 марта текущего года. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере, наказание по которой предусматривает лишение свободы от пяти до 10 лет. Грайнер задержали сотрудники таможни аэропорта Шереметьево по прибытии из Нью-Йорка после обнаруженных в ее ручной клади вейпов с маслом каннабиса. В конце июня Химкинский городской суд продлил арест Грайнер до 20 декабря 2022 года.

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