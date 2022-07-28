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Шяуляй-банк, обслуживающий транзит в Калининград, прекратит операции с Россией с сентября

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Литовский Шяуляй банк, обслуживающий весь калининградский транзит, объявил о прекращении проведения банковских операций с Россией с 1 сентября. Соответствующее заявление опубликовано 28 июля на сайте организации.

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«С 15 августа текущего года мы больше не будем осуществлять платежные операции в российских рублях независимо от страны получателя. С 1 сентября текущего года мы больше не будем осуществлять платежи в Российскую Федерацию и Белоруссию в любой валюте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти меры были приняты на фоне санкций, введенных в отношении РФ.

В этот же день глава российского посольства в Вильнюсе Сергей Рябоконь заявил в эфире телеканала «Россия-24», что лично передал в МИД Литвы ноту относительно ограничений со стороны банка республики по отношению к РФ.

«Когда я был в литовском МИДе, я поставил этот вопрос. Я передал им лично ноту по Шяуляй банку» — разберитесь, до 1 сентября еще есть время. Вы же решили калининградский транзит, вы же сняли всю напряженность», — заявил он, указав, что это второй удар по грузовому транзиту.

26 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что после разблокировки транзита в регион через Литву прибыл первый поезд с цементом. По его словам, это снимет некоторую напряженность, которая возникла ранее на рынке строительных материалов.

14 июля Алиханов заявил, что рекомендации Еврокомиссии сняли 80% ограничений по транзиту в регион. Он назвал это победой российской дипломатии.

Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы в полночь 18 июня. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. В тот же день Алиханов назвал такое решение незаконным. Позже Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту подпавших под западные санкции грузов. В них указано, что железнодорожные перевозки разрешены с соблюдением ряда условий.

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