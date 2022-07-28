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В Кремле надеются на благополучный исход в доставке турбины для «Северного потока»

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Кремль надеется, что турбина для газопровода «Северный поток», которая сейчас находится на пути в Германию из Канады, в конечном итоге в ближайшее время доберется до своего места назначения. Об этом заявил 28 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что в ближайшее время она хоть как-то доберется до места работы, будет смонтирована и будут произведены пуско-наладочные работы. Что касается второй турбины, там есть неполадки, которые требуют оперативного ремонта. По технике — это вопрос для «Газпрома», — указал на брифинге пресс-секретарь президента России.

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27 июля немецкая компания Siemens Energy сообщила, что сможет вернуть в Европу остальные турбины для «Северного потока», если их решат отправить на техническое обслуживание в Канаду. Кроме того, в компании утверждают, что не получали от «Газпрома» новых сообщений о неисправностях в агрегатах.

Ранее, 27 июля, заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что Siemens не проводит ремонт неисправных двигателей газопровода «Северный поток», из-за чего в настоящее время на компрессорной станции «Портовая» работает только один газотурбинный двигатель. Он уточнил, что всего на станции установлено шесть газоперекачивающих агрегатов немецкой компании.

В этот же день немецкий оператор Gascade сообщил, что в среду поставки газа по «Северному потоку» сократились до 1,28 млн куб. м/ч — 20% от мощности газопровода.

«Газпром» 14 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады из-за антироссийских санкций. 17 июля стало известно, что канадская сторона все-таки отправила оборудование в Германию. 27 июля правительство ФРГ заявило о готовности турбины к передаче российской стороне.

25 июля «Газпром» сообщил об остановке эксплуатации еще одной турбины и уточнил, что суточная производительность компрессорной станции с 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки.

Как отметил Песков, российская энергетическая компания поставляет газ в страны Европы столько, сколько предоставляется возможным — технические возможности для прокачки стали меньше на фоне введенных против РФ санкций.

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